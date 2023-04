Verdachte in onderzoek naar dood jongen Gent wil snel naar België

De 34-jarige man die vrijdagavond in het Brabantse Bakel is aangehouden in verband met een onderzoek naar de dood van een 9-jarig kind in Gent, verzet zich niet tegen zijn overlevering aan België. De Belgische autoriteiten hebben om zijn overlevering gevraagd. De man werd maandag voorgeleid aan de officier van justitie in Amsterdam. Hij heeft ingestemd met de verkorte procedure om binnen vier of vijf werkdagen te worden overgeleverd aan België, meldt het Openbaar Ministerie.