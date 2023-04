De grootste raket aller tijden gaat nog niet naar de ruimte. De geplande lancering van de 120 meter hoge Starship van het ruimtevaartbedrijf SpaceX is afgeblazen. Dat heeft te maken met een probleem in de eerste trap, die ervoor moet zorgen dat de raket loskomt van de grond. Volgens SpaceX-oprichter Elon Musk is er waarschijnlijk een ventiel bevroren.