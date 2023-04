Ziekenhuizen en particuliere klinieken hebben de veiligheid van het gebruik van flexibele endoscopen, die patiënten via de anus of mond krijgen ingebracht krijgen voor onderzoek en behandeling, over het algemeen goed voor elkaar, maar het kan soms toch nog wat beter. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).