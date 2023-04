Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is bezorgd over de trend dat investeerders accountantskantoren overnemen. Het kan de kwaliteit van de controles die accountants verzorgen in de weg staan, vreest de AFM die de trend scherp in de gaten zegt te houden. Ook is de waakhond bang dat de onafhankelijkheid van accountants in het geding komt.