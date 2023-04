Iets meer dan de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de veiligheid van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Dat komt naar voren uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Die zorgen hebben Nederlanders „zowel in het algemeen als bij grote evenementen als Koningsdag”, valt te lezen in de resultaten.