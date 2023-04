Het is een Bijbelwoord dat we op meer dan één plek lezen: „Het zal zijn dat een iegelijk die de Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.” Joël verkondigde het aan het volk, dat Gods oordelen verdiende. Eeuwen later ook Petrus op de pinksterdag tegen enkele duizenden wantrouwende en spottende tempelgangers. Paulus schreef het aan de gemeente van Rome.