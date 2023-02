In een deel van de gereformeerde gezindte wordt het Evangelie niet werkelijk gepreekt, stelt dr. G.A. van den Brink in zijn deze week verschenen boek ”Dordt zoals je Dordt niet kende”. Ds. W. Visscher gaat met hem in gesprek. „Jij moet, Gert, aan jongelui óók vertellen hóé de Heilige Geest het geloof werkt.”