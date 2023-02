„Daar wil het RD zijn vingers niet aan branden”, meende Andries Knevel een paar maanden geleden. Waar niet aan? De voormalige EO-presentator verwees naar een lezing van de hersteld hervormde predikant dr. G.A. van den Brink, afgelopen zomer: ”Het Evangelie zonder kleine lettertjes”. Volgens Knevel „een discussie over de meest wezenlijke zaak die er is in de refozuil, namelijk: hoe wordt een mens zalig.”