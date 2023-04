In Frankrijk zijn wederom honderdduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen vooral de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64. Op de twaalfde nationale protestdag, een dag voor een oordeel over de grondwettelijkheid van de pensioenmaatregel, kwam het her en der wederom tot ongeregeldheden. Maar de opkomst was weer wat lager dan de vorige keer.