TenneT wil energienet met ‘snelwegen’ voor stroom uit Noordzee

Netbeheerder TenneT wil dat er in Nederland een energienetwerk wordt aangelegd met speciale ‘supersnelwegen’ voor het transport van stroom van windmolenparken in de Noordzee naar het vasteland. Volgens dat plan genaamd Target Grid moet zo in 2045 een energienetwerk in Nederland gereed zijn dat altijd voldoende groene stroom biedt voor huishoudens en bedrijven. De eerste visie van TenneT op Target Grid werd donderdag overhandigd aan minister Rob Jetten van Energie en Klimaat.