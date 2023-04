President Joe Biden heeft naar eigen zeggen met zorg kennisgenomen van berichten over recente lekken van geheime documenten van inlichtingendiensten, maar ziet er geen acuut gevaar in. Hij zei op bezoek in Dublin na een gesprek met zijn Ierse ambtgenoot Michael Higgins dat er een groot onderzoek is gestart naar de oorsprong van de lekken door de inlichtingendiensten en door het ministerie van Justitie.