De Europese Commissie stemt in met de Nederlandse regeling van 1,4 miljard euro compensatie voor energie-intensieve kleine en middelgrote ondernemingen die vanwege de Russische invasie in Oekraïne hogere energiekosten hebben. Het gaat om bedrijven in verschillende sectoren waarvan de aankoop van aardgas en elektriciteit ten minste 7 procent van hun jaaromzet over 2022 bedraagt, meldt het dagelijks EU-bestuur.