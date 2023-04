Een rechter in Milaan heeft Philips opgedragen de terugroepactie voor apneu-apparaten deze maand af te ronden in Italië. Lukt dat niet, dan moet het medisch technologiebedrijf 20.000 euro betalen voor elke dag die het langer nodig heeft. Maar Philips zelf zegt dat die deadline niet haalbaar is. „Dat is in geen enkel land mogelijk en we gaan ook geen enkel land voortrekken.”