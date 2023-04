Biotechbedrijf Moderna heeft dinsdag aan waarde verloren op de beurs in New York. Het bedrijf dat bekend is van zijn coronavaccin maakte bekend dat onderzoek naar een nieuwe griepprik te weinig bruikbare resultaten opleverde om iets te zeggen over zijn effectiviteit. Beleggers bleven verder terughoudend in de aanloop naar nieuwe cijfers over de inflatie die later deze week verschijnen.