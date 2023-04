Steeds meer op maat gemaakte verzekeringen lijken de toekomst in de alsmaar verder digitaliserende verzekeringssector, maar dat kan ook in het nadeel uitpakken voor consumenten. Met die boodschap komt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij de presentatie van haar jaarverslag. Volgens de toezichthouder is het verstandig om hier tijdig over na te denken.