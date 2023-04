Die en die is uit de tijd. Je hoort het zelden meer, maar vroeger werd een overlijden soms op deze manier verwoord. Als kind werd ik duizelig van de gedachte dat je ”uit de tijd” kon zijn. Ik stelde me een mensenleven voor als een rechte lijn, omspannen door de kortere of langere boog van de tijd. Maar wat als je buiten die boog geraakt? Wat is daar? Hoe lang duurt eeuwig?