Premier Mark Rutte heeft er begrip voor dat het CDA pas over een aantal maanden opnieuw wil onderhandelen over de stikstofpassage van het regeerakkoord. Dat zei Rutte afgelopen vrijdag al, maar volhardt daar in tijdens het Kamerdebat, ondanks de eis van de oppositie om snel duidelijkheid te geven over de stikstofaanpak van het kabinet.