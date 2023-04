De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft de dinsdag in New York tegen hem uitgesproken aanklachten opnieuw beschreven als „inmenging in de verkiezingen”. Ook bepleitte hij wederom zijn onschuld. „Mijn enige misdaad is het onbevreesd verdedigen van onze natie tegen degenen die haar willen vernietigen”, zei hij tegen zijn aanhangers op zijn landgoed Mar-a-Lago, in de zuidelijke staat Florida.