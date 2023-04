Het onverwachte besluit van oliekartel OPEC+ om de olieproductie te verlagen is „betreurenswaardig” in „deze tijd waarin het belangrijk is om te proberen de energieprijzen laag te houden”. Dat stelt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Volgens haar heeft de daling van de benzineprijzen geholpen de inflatie te beperken, een ontwikkeling die nu wel eens omgekeerd zou kunnen worden.