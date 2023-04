De verkoop van warmtepompen in Europa is vorig jaar naar een recordniveau gestegen vanwege de fors hogere energieprijzen. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. De Europese verkoop sprong vergeleken met 2021 met 40 procent omhoog naar bijna 3 miljoen warmtepompen, aldus het IEA.