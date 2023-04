Gelderland wil meepraten over nieuwe aanvliegroute Schiphol

Gelderland wil beter en tijdiger door het Rijk geïnformeerd worden over de komende luchtruimherziening. Provincie en gemeenten willen ook actief bij die plannen betrokken worden. Het Rijk moet bovendien duidelijk aangeven wanneer er bezwaar tegen onderdelen van het plan gemaakt kan worden, want door de hoeveelheid besluiten en de tijd die het al heeft geduurd om tot een luchtruimherziening te komen is dat niet meer voor iedereen duidelijk.