Een bekende Russische militaire blogger, Vladlen Tatarski, is zondagavond gedood bij een bomexplosie in een café in Sint-Petersburg. Meer dan dertig mensen raakten gewond bij de explosie in het centrum van de op een na grootste stad van Rusland, melden de autoriteiten. Het was volgens Russische media een gerichte aanslag, waarbij de dader deed alsof hij Tatarski een doos met een beeldje als ‘cadeau’ wilde aanbieden.