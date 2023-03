De mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties in Oekraïne maakt zich ernstige zorgen over standrechtelijke executies door zowel Russische als Oekraïense strijdkrachten. Matilda Bogner, het hoofd van de VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne, laat weten dat de organisatie documentatie heeft van dergelijke executies van gevangenen aan beide kanten van de strijd.