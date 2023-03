Een megakerk? Die term neemt ds. Jacob Folkerts (40) van de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten niet graag in de mond. „Na een preek zeggen mensen soms: Het was net alsof ik in de woonkamer bij je op de bank zat.” Deze maand bestaat de gemeente, die zo’n 2900 leden telt en samenkomt in een voormalige autoshowroom, honderd jaar.