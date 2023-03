Inflatie moet toch gaan dalen, zou je denken

Het ging de goede kant op. De inflatie in ons land piekte vorig jaar september. Voor de consument waren goederen en diensten toen gemiddeld 14,5 procent duurder dan twaalf maanden ervoor. Daarna zakte het inflatietempo. Bij de laatste meting, over februari, trad echter weer een versnelling op, tot 8 procent. Maar er lijkt goed nieuws: letten we op de ontwikkeling van een reeks prijzen op de internationale markten, dan zou je denken dat een verdere daling onvermijdelijk in het verschiet ligt.