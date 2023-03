Gods wereld bloedt uit duizend wonden. Zichtbaar en tastbaar. Voor u is dat wellicht heel dichtbij: op een ziekbed, bij rouw of in gebrokenheid, van welke aard ook. Ook de actuele beelden uit Syrië, Turkije en Oekraïne spreken boekdelen. Noodhulp blijft nodig in landen als Myanmar, Jemen en Congo. Broeders en zusters worden vervolgd om het geloof in Christus.