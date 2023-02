Het leven van mensen zit vol met raadsels. Soms zijn er spelletjes waarbij raadsels opgelost moeten worden. Raadsels als een spelletje. Soms zijn er ook raadsels van het leven. Dan is het uiterst serieus als de vraag op ons afkomt: Waarom gebeurt dit in mijn leven? Raadsels die niet direct of helemaal niet opgelost worden, zoals het gemis van een geliefde of het voortduren van een oorlog.