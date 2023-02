De Duitse economie is in het laatste kwartaal van vorig jaar sterker gekrompen dan verwacht. Dat meldt het federale statistiekbureau Destatis vrijdag bij de publicatie van de definitieve cijfers. In de voorlopige cijfers werd uitgegaan van een krimp van 0,2 procent ten opzichte van het derde kwartaal; dat blijkt nu 0,4 procent te zijn. Daarmee neemt de kans op een recessie toe.