Elke autoriteit moet rechterlijk vervolgd kunnen worden

De ene na de andere ramp teistert de aarde. Zelfs in ons voor grootschalig onheil bewaarde land ondergaan we de gevolgen. Schudt de grond in Turkije, dan worden we bedolven onder de aanvragen voor noodhulp. Loopt Pakistan onder water, dan stromen bij ons de bedelbrieven het huis binnen. Begint Rusland een oorlog, dan trekken de Oekraïners ons land binnen. Wordt de Hoorn van Afrika gedurig getroffen door watertekorten, dan droogt onze hulpverlening langzaam maar zeker ook op. Gewoon blijven helpen lijkt niet blijvend te helpen.