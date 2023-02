Kleiner verlies voor NS, maar minder treinen op tijd

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben afgelopen jaar een kleiner operationeel verlies geleden dan in 2021. Dat kwam doordat de reizigersaantallen weer groeiden in het jaar waarin de coronamaatregelen af werden gebouwd. Maar toch was 2022 een „zwaar en vervelend jaar” , zegt Wouter Koolmees, de nieuwe president-directeur van het spoorbedrijf. Door problemen met personeel vielen afgelopen jaar veel treinen uit en viel ook de punctualiteit tegen.