Politiek is voor veel Nederlanders nauwelijks meer te volgen. Kom je op een zaterdagavond op een jeugdvereniging, dan vragen ze daar soms met ontwapenende jeugdige nuchterheid: „Snappen ze het zélf allemaal wel, daar in Den Haag? Je zíet toch dat het zo niet kan?” Het gaat dan over de plannen voor energietransitie, eiwittransitie of landbouwtransitie.