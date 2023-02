Nee, nee, nee. Ik riep het hardop tegen de duif die op haar gemak zat uit te rusten op het hek van m’n stadsbalkonnetje. Het was me steeds niet opgevallen, maar nu ik erop lette, zat ze daar wel erg vaak. Soms alleen, soms met een soortgenoot. Ik had er geen aandacht aan geschonken, tot ik ineens een vermoeden kreeg van wat er gaande was. Mevrouw Duif zou best eens op zoek kunnen zijn naar een plekje om haar eieren te leggen.