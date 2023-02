D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heeft de koning in een brief gevraagd om verzetsheld Jan Zwartendijk postuum de hoogste koninklijke onderscheiding te verlenen. Normaal gebeurt dat alleen bij leven, maar volgens Sjoerdsma moet voor Zwartendijk een uitzondering gemaakt worden. Zijn brief is ook getekend door onder anderen leden van alle andere fracties in de Tweede Kamer en de bestuursvoorzitter van Philips.