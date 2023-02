Het is een oude traditie: stilstaan bij het lijden van Christus door te mediteren over Zijn wonden. In Amersfoort wordt die traditie zaterdag tijdens een muzikaal symposium voor het voetlicht gehaald. Ds. J.A. Kloosterman: „Het gaat me ten diepste om de Jezusdevotie; dat we Hem zien met de ogen van het geloof.”