ING heeft vorig jaar bijna een kwart lagere jaarwinst in de boeken gezet, ondanks een sterker slotkwartaal door de hogere rente. Het financiële concern liep onder meer averij op als gevolg van de oorlog in Oekraïne. De hogere rente van de laatste tijd is wel gunstig voor de bank, want dat maakt het makkelijker om hogere winstmarges te behalen op het verstrekken van kredieten.