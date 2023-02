Minister noemt investeringsfonds voor defensie serieuze optie

Het kabinet overweegt de oprichting van een fonds voor investeringen in defensieprojecten, zegt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken. Meerdere politieke partijen pleiten voor een ‘strategisch autonomiefonds’. Ook het kabinet wil „iets extra’s organiseren” om de financiering van middelgrote en kleine bedrijven, startups en scale-ups in de defensie-industrie te verbeteren. Maar of een nieuw fonds daarvoor de beste vorm is, wordt nog onderzocht.