Door „veelvuldig lekken uit het strafdossier, doelbewust verspreide onjuistheden en het framen in de media”, heeft Ridouan Taghi geen eerlijk strafproces. Dat zegt zijn advocaat Inez Weski woensdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp tijdens de afronding van haar meerdaagse pleidooi in het omvangrijke liquidatieproces Marengo.