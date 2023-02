De Europese Unie liep voorop door als eerste machtsblok ter wereld de Green Deal in te voeren naar klimaatneutraliteit in 2050. Nu zal de EU haar industrieën en bedrijven steunen om concurrenten voor te blijven in „deze beslissende tijd om succes te bereiken”, aldus de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, bij de presentatie van een zogenoemd Green Deal Industrial Plan in Brussel.