Bijna twee jaar na het verschijnen van het eerste en zeer kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de aanpak van de eerste zes maanden van de coronacrisis, gaat de Tweede Kamer daarover in debat met premier Mark Rutte, minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en de ministers Ernst Kuipers en Conny Helder van Volksgezondheid. Er is ruim acht uur voor het debat uitgetrokken.