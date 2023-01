Telecombedrijf KPN stond dinsdag bij de sterkste stijgers in een licht hoger gesloten AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers reageerden positief op de cijfers van KPN. Het aandeel Philips ging juist fors onderuit na kritische analistenrapporten over het zorgtechnologieconcern. Een dag eerder won Philips nog fors aan waarde na bekendmaking van resultaten en een nieuwe grote ontslagronde.