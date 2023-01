Netbeheerder Stedin, actief in het grootste deel van Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht, trekt dit jaar opnieuw meer uit voor investeringen in de energietransitie. Dat is volgens de netbeheerder nodig om projecten te versnellen zodat aan de groeiende vraag naar elektriciteit kan worden voldaan. In totaal gaat het om 825 miljoen euro, tegen 719 miljoen euro vorig jaar.