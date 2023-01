Een stad zonder kinderen en zonder jeugd. Dat is Charkiv, waar ik nu een aantal weken aan het werk ben. De stad ligt op 30 kilometer van de Russische grens, en was dus in februari het eerste doelwit van de gewelddadige invasie van de Russen. De bewoners vluchtten massaal westwaarts, vooral gezinnen met kinderen. Velen van hen kwamen in Europa terecht, zoals in Nederland.