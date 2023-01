De Nelson Mandelabrug in Zoetermeer is weer open. De brug, een belangrijke fiets- en voetgangersbrug over onder meer de A12 en het spoor, werd begin december afgesloten, omdat de constructie te zwaar bleek voor de ondersteuning. De A12 was ook een tijdje afgesloten om de brug te kunnen vervangen, maar die was al eerder open voor wegverkeer.