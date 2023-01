De Amsterdamse AEX-index is donderdag met winst gesloten, net als de aandelenbeurzen elders in Europa. In de hoofdindex op Beursplein 5 was betalingsverwerker Adyen koploper. Ook techinvesteerder Prosus stond bij de sterkste stijgers na bekendmaking banen te gaan schrappen om kosten te besparen.