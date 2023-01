De stikstoffabriek in het Groningse Zuidbroek zal naar verwachting in oktober operationeel zijn. Dat meldt gasbedrijf Air Products, de hoofdaannemer van het project dat wordt uitgevoerd in opdracht van Gasunie. Begin dit jaar beëindigde dat bedrijf het contract met bouwer van de fabriek Ballast Nedam nog plotseling, terwijl de installatie op dat moment voor 97 procent was voltooid.