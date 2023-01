Google maakt informatie over diensten en producten transparanter

Google gaat een aantal van zijn diensten en producten transparanter maken. Daarmee moet het voor consumenten die bijvoorbeeld een hotelkamer of vlucht boeken duidelijker worden bij wie de boeking precies is gedaan, hoe prijzen zijn samengesteld en waar ze terechtkunnen voor informatie of klachten. Het gaat om aanpassingen van Google Store, Google Play Store, Google Hotels en Google Flights, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.