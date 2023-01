De man die maandag op twee kwekerijen in de Amerikaanse staat Californië zeven mensen doodschoot is aangeklaagd voor zevenvoudige moord. De 66-jarige man was zelf werkzaam op een van de twee paddenstoelenkwekerijen en doodde zijn eigen collega’s. Hij is ook aangeklaagd voor poging tot moord, omdat iemand zwaargewond raakte.