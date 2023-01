Een psycholoog mag haar beroep niet meer uitoefenen omdat ze een seksuele relatie was aangegaan met een van haar patiënten. De patiënte diende daar later een klacht over in bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Die heeft de klacht gegrond verklaard en rekent het de therapeut aan dat zij haar professionele grenzen heeft overschreden.