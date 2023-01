Landbouwminister Piet Adema heeft een informatie- en debatavond van boerenactiegroep Agractie afgezegd, aldus zijn woordvoerder. De zegsvrouw zegt dat de agenda van de minister te vol is om naar de bijeenkomst in het Utrechtse Woudenberg te kunnen gaan. Daar zou hij met boeren in gesprek gaan over de toekomst van de sector.