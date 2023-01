De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is woensdag verder gegaan met het inspecteren van een omstreden hondenfokkerij in Eersel bij Eindhoven en het in veiligheid brengen van dieren die daar nu nog zitten. De autoriteit was er ook dinsdag met twintig mensen onder wie dierenartsen in de weer en nam toen in totaal 280 honden in bewaring.